Политика

11:38 19.12.2019

За последние две недели стало больше украинцев, которые удовлетворены работой президента - опрос "Рейтинга"

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За последние две недели стало больше украинцев, которые удовлетворены работой президента - опрос "Рейтинга"

Уровень удовлетворенности работой президента Украины Владимира Зеленского вырос с 53 до 62% за прошедшие две недели, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" и обнародованного в четверг.

За тот же период с 33% до 40% выросла доля опрошенных, которые считают, что страна движется в правильном направлении, с 48% до 38% уменьшилась доля тех, кто считает, что в неправильном. Таким образом показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре текущего года.

Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же. Работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно. Деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны 35% опрошенных, столько же не довольны, тогда как лишь 29% респондентов высказали удовлетворение работой Кабмина, 45% - не довольны его работой.

При этом в результатах опроса отмечается, что за последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос.

Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Зеленского было больше успехов, чем неудач, 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну, лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. При этом в оценке деятельности Кабмина и Верховной Рады респонденты были критичнее: около четверти считают, что в их действиях было больше неудач, около 40% - что успехов и неудач было поровну и лишь 10% считают, что было больше успехов.

Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #зеленский #соцопрос #рейтинг
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