Политика

11:35 19.12.2019

Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

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Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Лидером электоральных симпатий по состоянию на середину декабря 2019 года является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, если бы они были объявлены на ближайшее время

Как свидетельствуют опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" и обнародованного в четверг, 11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос".

Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #слуга_народа #соцопрос #рейтинг
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