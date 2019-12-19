Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марка Шевченко послом Украины в Молдове.

Соответствующий указ №913/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Шевченко Марка Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа.

Шевченко – дипломат и историк, с 2014 года был временным поверенным Украины в Канаде, затем советником посольства Украины в Канаде.