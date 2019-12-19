Политика

11:00 19.12.2019

Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

1 мин читать
Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марка Шевченко послом Украины в Молдове.

Соответствующий указ №913/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Шевченко Марка Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова", - говорится в тексте указа.

Шевченко – дипломат и историк, с 2014 года был временным поверенным Украины в Канаде, затем советником посольства Украины в Канаде.

Теги: #молдова #посол #указ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:04 19.12.2019
Президент назначил посла Украины в Катаре

Президент назначил посла Украины в Катаре

10:59 19.12.2019
Зеленский назначил экс-замминистра Кабмина Камышева послом в Китае

Зеленский назначил экс-замминистра Кабмина Камышева послом в Китае

10:21 19.12.2019
Ельченко уволен с поста постпреда Украины в ООН и назначен послом в США – указы

Ельченко уволен с поста постпреда Украины в ООН и назначен послом в США – указы

08:24 18.12.2019
Скрипали живы, но отказываются встречаться с российским послами - посол Великобритании в РФ

Скрипали живы, но отказываются встречаться с российским послами - посол Великобритании в РФ

19:37 17.12.2019
На должность посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и карьерный американский дипломат Филип Рикер - СМИ

На должность посла США в Украине претендуют генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и карьерный американский дипломат Филип Рикер - СМИ

18:12 16.12.2019
Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации – посол Франции

Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации – посол Франции

18:10 16.12.2019
Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции

Макрон и Меркель продемонстрировали понимание "красных линий" для Украины – посол Франции

19:24 13.12.2019
В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей – Аваков

В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей – Аваков

13:06 13.12.2019
В Одесской области обнаружили трубопровод, по которому из Молдовы незаконно перемещали спирт

В Одесской области обнаружили трубопровод, по которому из Молдовы незаконно перемещали спирт

11:35 13.12.2019
Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назначил замглавы МИД Кислицу постпредом при ООН – указ

Ельченко уволен с поста постпреда Украины в ООН и назначен послом в США – указы

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - посольство

В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

Зеленский подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил замглавы МИД Кислицу постпредом при ООН – указ

В Германии экологи выступили против достройки "Северного потока–2" – СМИ

Трамп уверен в том, что он останется у власти, несмотря на импичмент, объявленный Палатой представителей

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

Пятый за неделю высокопоставленный сотрудник Пентагона покидает свой пост

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти $700 млн помощи

Депутаты Европарламента предупреждают об опасности для децентрализации введения института префектов

Брюссель готов углублять с Киевом секторальное сотрудничество, однако не за счет ранее взятых, но еще не выполненных обязательств

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - посольство

В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА