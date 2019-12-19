Зеленский назначил экс-замминистра Кабмина Камышева послом в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Камышева послом Украины в Китае.

Соответствующий указ №912/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Камышева Сергея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в тексте указа.

Камышев – украинский дипломат, в 2004-2009 годах уже занимал должность посла Украины в Китае, а также в КНДР и Монголии по совместительству, позднее был заместителем министра Кабинета министров.