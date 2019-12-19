Политика

10:22 19.12.2019

Зеленский назначил замглавы МИД Кислицу постпредом при ООН – указ

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Зеленский назначил замглавы МИД Кислицу постпредом при ООН – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН).

Соответствующий указ №916/2019 от 18 декабря опубликован на официальном сайте главы государства в четверг.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в тексте документа.

При этом другим указом глава государства освободил с этой должности Владимира Ельченко в связи с назначением его на должность посла Украины в США.

Теги: #кислица #постпред #оон
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