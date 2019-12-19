Политика

04:30 19.12.2019

Палата представителей США одобрила импичмент Трампа по обоим пунктам обвинения

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Члены палаты представителей США объявили в четверг импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.

Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.

Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Сам Трамп ранее называл проходящий процесс "попыткой переворота", а также "охотой на ведьм".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Теги: #сша #импичмент #итоги
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