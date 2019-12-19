Пятый за неделю высокопоставленный сотрудник Пентагона покидает свой пост

Старший советник министерства обороны США по международному сотрудничеству Тина Кайданов покинула свой пост 16 декабря, став пятым чиновником Пентагона, ушедшим в отставку за неделю, сообщило Минобороны США.

"Мы ценим ее за заслуги перед министерством и желаем ей дальнейших успехов (...) Министерство по-прежнему привержено разработке и реализации международных совместных программ и усилий по экспорту оборонной продукции для развития сотрудничества с союзниками США в области исследований, разработки, производства и поддержки систем вооружений и связанного с ними оборудования", - говорится в заявлении Пентагона.

Отмечается, что исполняющим обязанности старшего советника станет директор по международному сотрудничеству в области вооружений Майкл Ваккаро.

Отставка Кайданов последовала за уходом из министерства еще четырех чиновников в течение недели.

12 декабря ведомство покинул помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер. 13 декабря стало известно об уходе чиновника, ответственного за персонал и боеготовность Джимми Стюарта.

Кроме того, прошение об отставке подал директор Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США Стивен Уокер - он покинет свой пост в январе.

Также СМИ сообщили о том, что высокопоставленный сотрудник разведывательного управления Пентагона и заместитель министра обороны США Кари Бинген уйдет в отставку 10 января.