Политика

19:46 18.12.2019

Брюссель готов углублять с Киевом секторальное сотрудничество, однако не за счет ранее взятых, но еще не выполненных обязательств

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Брюссель готов углублять с Киевом секторальное сотрудничество, однако не за счет ранее взятых, но еще не выполненных обязательств

В Европейском Союзе готовы рассматривать углубление секторального сотрудничества с Украиной, однако указывают, что это не будет происходить за счет уже существующих обязательств, которые еще необходимо выполнить.

Такую позицию Внешней дипломатической службы ЕС в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС озвучил от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозера Боррелля, заместить начальника отдела по вопросам Восточного партнерства Дирк Лоренц (Dirk Lorenz).

"ЕС стремится ускорить выполнение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеохватывающую зону свободной торговли и рассматривает углубление секторального сотрудничества там, где это возможно в рамках этого соглашения. Но также я должен подчеркнуть, что это не произойдет за счет выполнения уже существующих обязательств. Многое еще остается сделать", - заявил он.

Лоренц заверил, что "эффективное выполнение Соглашение об ассоциации остается нашим самым важным приоритетом".

"Мы готовы продолжать поддерживать Украину в ее усилиях в достижении этой цели", - напомнил европеец.

Дипломат также заверил от имени Высокого представителя, что "Украина остается в первых пунктах в повестке дня".

"И Высокий представитель, и европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения, оба указали, что Украина является одним из главных приоритетов и оба посетят Украину вскоре", - сообщил он.

Вместе с тем, отметив, что в ЕС "видят приверженность руководства достичь быстрого результата в проведении реформ, которых ждет украинский народ", Лоренц подчеркнул, что в Брюсселе считают важным, чтобы "Украина гарантировала, что скорость не идет за счет качества или инклюзивности".

Теги: #евросоюз #сотрудничество
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