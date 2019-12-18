Политика

19:37 18.12.2019

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - посольство

2 мин читать
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - посольство

Генеральная ассамблея ООН поддержала внесенный украинской стороной проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщает посольство Украины в ООН в среду.

Как сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter, в поддержку резолюции проголосовало 65 стран, 23 выступили против.

В поддержку резолюции выступили, в частности, страны ЕС, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Япония, Израиль, Молдова, Грузия, Черногория, Албания, Северная Македония,

Против, кроме РФ, проголосовали Китай, Индия, Беларусь, Сербия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, КНДР, Венесуэла, Сирия.

Большинство стран воздержались – всего 83. В их числе Босния и Герцеговина, Ливия, Египет, Иордания, Ирак, Бразилия, Мексика, Монголия, Пакистан, Южная Корея, Южная Африка, Таиланд, Индонезия.

Как сообщалось, основными положениями резолюции являются:

- осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основании обвинений в поддержке терроризма;

- призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывания собственных мыслей, в том числе до начала оккупации;

- осуждение практики призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования тех, кто уклоняется от службы в армии страны-оккупанта;

- требование незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Родину;

- призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждения нарушений РФ прав человека в Крыму, как на двухстороннем, так и на многостороннем уровне.

Эта резолюция была поддержана Третьим комитетом Генассамблеи ООН 14 ноября 67 голосами (23 выступило против) и вступает в силу после ее принятия Генассамблеей ООН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который представлял проект резолюции на заседании Третьего комитета, сообщил, что во время обсуждения один из российских дипломатов высказывал угрозы в адрес представителей тех стран, которые поддержат этот документ.

Теги: #крым #генассамблея_оон #резолюция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 18.12.2019
У полиции Крыма появились помещения главка и кинологического центра

У полиции Крыма появились помещения главка и кинологического центра

10:30 18.12.2019
Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

Верховный суд Швейцарии оставил в силе решение о возмещении за экспроприацию активов "Укрнафты" в Крыму

17:11 17.12.2019
Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

12:56 17.12.2019
SCM опровергает контроль над активам в Крыму

SCM опровергает контроль над активам в Крыму

11:19 16.12.2019
Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

23:23 12.12.2019
Зеленский: если нам вернут Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину, а если вернут Крым – то и сто раз

Зеленский: если нам вернут Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину, а если вернут Крым – то и сто раз

08:25 12.12.2019
МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

14:38 10.12.2019
У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и на Донбассе - Чубаров

У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и на Донбассе - Чубаров

14:18 10.12.2019
Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена удерживаемых лиц - Чубаров

14:11 10.12.2019
Суд избрал "единороссу" Кучерявому меру пресечения в виде домашнего ареста

Суд избрал "единороссу" Кучерявому меру пресечения в виде домашнего ареста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

Зеленский подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО

Рада привела в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта – решение Кабмина

Зеленский считает возможным сократить до 10 тыс. га максимальную норму концентрации земли у одного владельца

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты Европарламента предупреждают об опасности для децентрализации введения института префектов

Брюссель готов углублять с Киевом секторальное сотрудничество, однако не за счет ранее взятых, но еще не выполненных обязательств

В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

Зеленский внес в Раду законопроект, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по тяжким и особо тяжким коррупционным делам

Кабмин объявил очередной конкурс на должность главы ГАСИ

Бизнес призывает президента урегулировать ситуацию вокруг НБУ

Регламентный комитет рекомендовал исключить Скороход из состава комитета по энергетике

Санкции США могут осложнить переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной

Зеленский подписал закон о продлении на год особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО

НАБУ и САП сообщили экс-нардепу от БПП Сольвару о подозрении в получении компенсации за жилье, несмотря на наличие квартиры в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА