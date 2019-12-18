В четверг Совет ЕС формализует продолжение на полгода секторальных санкций для России

Совет Европейского Союза в четверг формализует ранее одобренное политическое решение лидеров ЕС продолжить в отношении России еще на полгода секторальные санкции.

Об этом в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского Комитета Ассоциации Украина-ЕС сообщил представитель Украины в ЕС, посол Мыкола Точицкий.

"Санкции должны быть сохранены. По состоянию на сейчас, украинская сторона располагает обнадеживающей информацией в отношении продолжения секторальных санкций. Надеемся, что завтра Совет ЕС рассмотрит положительно предложения послов (имеются в виду предложения Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС)", - сказал посол.

Точицкий также считает, что политика ЕС в отношении деоккупации Крыма должна быть сохранена.

"Будем благодарны Европейскому парламенту за новые резолюции по этому поводу. Они работают. Также важной является дальнейшая поддержка Приазовья", - констатировал украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что по результатам саммита ЕС, который прошел 12-13 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о политическом решении продлить ограничительные меры еще на 6 месяцев. Далее формальное решение должно быть опубликовано в "Официальном журнале" ЕС, после чего оно вступит в силу.

Срок действия нынешних санкций, которые были продлены 27 июня нынешнего года, истекают 31 января 2020 года.

Экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение увязать сроки действия экономических санкций с выполнением Минских договоренностей.