Политика

17:46 18.12.2019

Зеленский внес в Раду законопроект, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по тяжким и особо тяжким коррупционным делам

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Зеленский внес в Раду законопроект, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по тяжким и особо тяжким коррупционным делам

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Соответствующая карточка законопроекта под номером 2620 "Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" появилась на сайте парламента.

"Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствах по тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" – указывается в пояснительной записке законопроекта.

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

Теги: #зеленский #законопроект #суд
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