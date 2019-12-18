Политика

17:22 18.12.2019

Кабмин объявил очередной конкурс на должность главы ГАСИ

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Кабмин объявил очередной конкурс на должность главы ГАСИ

Кабинет министров Украины объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"В рамках анонсированной реформы ГАСИ правительство оглашает конкурс на должность главы этой инспекции (ведь до сих пор кандидатур, которые оправдали бы все ожидания, так и не нашлось)", – написала народный депутат Елена Шуляк (фракция "Слуга народа") на своей странице в Facebook.

Как уточнила депутат в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду.

Ранее Шуляк предполагала, что назначение нового главы ГАСИ по результатам конкурса ожидается в ноябре.

Обязанности главы ГАСИ с октября-2019 исполняет Александр Строкач.

Как сообщалось, в сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук.

Теги: #гаси #конкурс #кадры #кабмин
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