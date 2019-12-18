Политика

16:46 18.12.2019

Регламентный комитет рекомендовал исключить Скороход из состава комитета по энергетике

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Регламентный комитет рекомендовал исключить Скороход из состава комитета по энергетике

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту исключить из состава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг депутата-мажоритарщика Анну Скороход, которую не так давно лишили представительства во фракции "Слуга народа".

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", проект постановления на рассмотрение комитета подал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. В документе такое предложение мотивируется тем, что Анна Скороход получила статус члена комитета по энергетике и ЖКХ именно по квоте политической силы "Слуга народа" и более таковым не является.

Решение поддержали 7 из 9 присутствующих членов комитета по вопросам регламента. Теперь решение о членстве Скороход в энергетическом комитете будет вынесено на рассмотрение депутатов в сессионном зале.

Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков были исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября. "Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил Корниенко.

Теги: #скороход #верховная_рада #кадры #энергетика
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