Политика

15:56 18.12.2019

Санкции США могут осложнить переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной

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Санкции США могут осложнить переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной проходят относительно обнадеживающе, но санкции США могут их осложнить.

"Я указала на то, что (и это мне очень важно) в настоящий момент ведутся переговоры с Украиной о газовом договоре после 31.12.2019 (...), они проходят относительно обнадеживающе, и в этой связи было бы неправильно, если бы Украина осталась бы без транзитных сборов. Потому что переговоры были бы осложнены", - сказала Меркель.

"С другой стороны, у нас есть вот эта позиция по "Северному потоку 2", - добавила она.

Теги: #рф #санкции #газ #меркель #сша
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