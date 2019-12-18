Санкции США могут осложнить переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры о транзитном газовом договоре между РФ и Украиной проходят относительно обнадеживающе, но санкции США могут их осложнить.

"Я указала на то, что (и это мне очень важно) в настоящий момент ведутся переговоры с Украиной о газовом договоре после 31.12.2019 (...), они проходят относительно обнадеживающе, и в этой связи было бы неправильно, если бы Украина осталась бы без транзитных сборов. Потому что переговоры были бы осложнены", - сказала Меркель.

"С другой стороны, у нас есть вот эта позиция по "Северному потоку 2", - добавила она.