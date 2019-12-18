Политика

13:47 18.12.2019

За две недели до конца года депутаты утвердили смету Рады на 2019 год

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За две недели до конца года депутаты утвердили смету Рады на 2019 год

Верховная Рада в конце года приняла смету парламента на 2019 год.

За соответствующее постановление № 2614 проголосовали 324 народных депутата.

Согласно принятой смете, в 2019 году на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады всего будет потрачено более 1 млрд грн, из которых около 605,5 млн грн уйдет на оплату труда и начисление заработной платы.

Согласно смете, в частности, сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата, на канцелярские принадлежности предусмотрено 1278 грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев – 4890 грн, на командировки помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья или отельного номера – около 237 тыс. грн.

Теги: #верховная_рада #смета
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