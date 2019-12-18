Правительство Украины введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году

Кабинет министров Украины намерен ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году, бумажные документы также будут действовать.

"Правительство введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году", - написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, воспользоваться ими можно будет через мобильное приложение "Дія".

"Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - добавил премьер.