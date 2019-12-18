Кабмин утвердил министра здравоохранения главой Нацсовета по противодействию ВИЧ

Кабинет министров Украины утвердил председателем Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу министра здравоохранения Украины, а одним из его заместителей - министра социальной политики Украины.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 11 июля 2007 № 926" правительство приняло на заседании в среду.

Постановлением предполагается внести соответствующие изменения и дополнения в Положение о Совете в части определения его руководства, а также представительства от центральных органов исполнительной власти.

Вместе с тем предлагается дополнительно урегулировать вопрос правомочности заседаний Совета и принятия им решений путем приведения действующих норм в соответствие с постановлением Кабмина от 17 июня 2009 года № 599 "Вопросы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов, созданных Кабинетом министров".