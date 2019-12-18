Шефчович надеется, что предстоящие переговоры о будущем транзите российского газа через Украину станут положительным сигналом рынкам и потребителям

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович ожидает, что результаты предстоящих газовых переговоров в трехстороннем формате (Украина-Россия-ЕС) о будущем транзите российского газа территорией Украины в страны ЕС после 2019 года, дадут положительный сигнал рынкам и потребителям.

Соответствующее заявление Шефчовича распространено в среду в Брюсселе накануне переговоров, которые состоятся 19 декабря в Берлине.

"Настало время направить положительный сигнал рынкам и потребителям", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Накануне переговоров он проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Питером Альтмайером.

Ожидается, что переговоры закончатся в четверг вечером, после чего в Представительстве Европейской комиссии в Германии состоится брифинг для прессы.

Как сообщалось, 19 декабря в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитраж.

Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года, 21 января, 19 сентября и 28 октября нынешнего года.