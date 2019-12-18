Рада разрешила власти и местному самоуправлению самим отстаивать свои интересы в судах

Верховная Рада Украины приняла закон «О расширении возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц в суде», которым ликвидируется адвокатская монополия на представление интересов государства в судебных процессах.

За соответствующее решение (законопроект №2261) проголосовали 307 народных депутатов.

Авторы законопроекта указывают, что реформами, которые проводились в 2017 году, отменено право юридических лиц и органов государственной власти и местного самоуправления на личное представительство в судах их штатными работниками.

С учетом того, что Конституция Украины не регулирует вопросы представительства в суде лицом самого себя, а только правила представительства в суде другого лица, вопрос самопредставительства юридического лица , считают авторы документа, регулируются законом, а именно процессуальными кодексами. В пояснительной записке говорится, что понятие «самопредставительство» фигурирует в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (ст. 56), Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 55), Гражданском процессуальном кодексе Украины (ст. 58).

Законопроектом №2261 предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде, а именно предоставить такую возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица , но и другим уполномоченным лицам в соответствии с законом, устава, положения, трудового договора (контракта), то есть включая работников.