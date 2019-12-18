Политика

13:20 18.12.2019

Президенту придётся ветировать поправки к закону о ГБР - Устинова

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Президенту придётся ветировать поправки к закону о ГБР - Устинова

Член правоохранительного комитета, народный депутат Александра Устинова («Голос») заявила, что президенту Владимиру Зеленскому придётся применить право вето к закону (проект №2116) о реформировании ГБР из-за решения Конституционного суда о несоответствии его статей нормам Основного закона.

«Если Конституционный суд признает закон (проект № 1014 – ИФ) неконституционным, а норма о том, что президент назначает главу ГБР, уже прописана и мы на нее ориентировались, когда писали закон (№2116 – ИФ), то, фактически, президенту придётся накладывать на него вето», - заявила Устинова в среду в комментарии «Интерфакс-Украина».

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности добавила, что вместе с этим потеряют свою силу нормы законопроекта о передаче «дел Майдана» от Генеральной прокуратуры к Государственному бюро расследований, а также перезагрузка следственного органа.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 декабря приняла в целом президентский законопроект №2116 об изменениях в закон "О Государственном бюро расследований" в части совершенствованию деятельности ГБР. Закон, в частности, разрешает переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса. Акт уже передан на подпись президенту Украины.

Как ранее сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Конституционном суде, суд признал частично неконституционными положения законопроекта об изменениях в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в КС.

"Суд признал, что законопроект не соответствует части первой статьи 157 Конституции, части второй статьи 157 и ст. 158 - соответствует", - сказал собеседник агентства.

То есть, суд установил, что законопроект "нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти, и соответственно, речь идет о нарушении прав и свобод".

Как сообщалось, законопроект № 1014 о внесении изменений в ст. 106 Конституции Украины относительно закрепления полномочий президента Украины создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) был передан парламентом в КС для оценки 3 сентября.

Законопроектом предлагается дополнить ст.106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1.

Согласно этим изменениям, в Конституции будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия главы государства в настоящее время предусмотрена законами о НАБУ и о ГБР.

Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.

Данный законопроект инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

Теги: #гбр #устинова #голос
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