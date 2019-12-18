ГБР расследует возможную подделку документов чиновниками Николаевского облсовета

Следователи Государственного бюро расследований Николаеве осуществляют досудебное расследование по факту выдачи должностными лицами Николаевского областного совета заведомо ложных документов, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации: в мае 2019 года Николаевский областной совет с третьей попытки принял решение о внесении изменений в бюджет области на 2019 год. В дальнейшем, должностными лицами облсовета к этому решению безосновательно добавлено пункты, которые увеличивают расходную часть бюджета на сумму более 83 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства были выделены без голосования депутатами облсовета.

В связи с этим следователи ГБР выясняют, были ли в дальнейшем использованы безосновательно выделенные бюджетные средства.

"Глава Николаевского областного совета была заблаговременно уведомлена о необходимости проведения следователями ГБР временного доступа к вещам и документам и, несмотря на предупреждение, проводила в запланированное время пресс-конференцию, чем заблокировала следственные действия", - добавили в ведомстве.

Правоохранители квалифицировали действия чиновников Николаевского облсовета по ч.2 ст.366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов, если они повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.