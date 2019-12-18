Политика

13:12 18.12.2019

ГБР расследует возможную подделку документов чиновниками Николаевского облсовета

1 мин читать
ГБР расследует возможную подделку документов чиновниками Николаевского облсовета

Следователи Государственного бюро расследований Николаеве осуществляют досудебное расследование по факту выдачи должностными лицами Николаевского областного совета заведомо ложных документов, сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации: в мае 2019 года Николаевский областной совет с третьей попытки принял решение о внесении изменений в бюджет области на 2019 год. В дальнейшем, должностными лицами облсовета к этому решению безосновательно добавлено пункты, которые увеличивают расходную часть бюджета на сумму более 83 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства были выделены без голосования депутатами облсовета.

В связи с этим следователи ГБР выясняют, были ли в дальнейшем использованы безосновательно выделенные бюджетные средства.

"Глава Николаевского областного совета была заблаговременно уведомлена о необходимости проведения следователями ГБР временного доступа к вещам и документам и, несмотря на предупреждение, проводила в запланированное время пресс-конференцию, чем заблокировала следственные действия", - добавили в ведомстве.

Правоохранители квалифицировали действия чиновников Николаевского облсовета по ч.2 ст.366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов, если они повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гбр #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 18.12.2019
Президенту придётся ветировать поправки к закону о ГБР - Устинова

Президенту придётся ветировать поправки к закону о ГБР - Устинова

10:11 17.12.2019
В Киеве чиновника "Укрспортобеспечения" задержали на взятке в 100 тыс. грн

В Киеве чиновника "Укрспортобеспечения" задержали на взятке в 100 тыс. грн

14:24 14.12.2019
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, устроившему смертельное ДТП в Житомирской области

01:29 13.12.2019
Зеленский: у меня нет влияния на ГБР, я бы не подписал таких Минских соглашений, как Порошенко, но я не знаю всех обстоятельств того времени

Зеленский: у меня нет влияния на ГБР, я бы не подписал таких Минских соглашений, как Порошенко, но я не знаю всех обстоятельств того времени

17:20 11.12.2019
Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

Генпрокуратура и ГБР провели обыски в доме экс-нардепа Микитася

18:16 10.12.2019
ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений

13:10 10.12.2019
Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

Закон о перезагрузке ГБР передан на подпись президенту

16:38 05.12.2019
Труба фигурирует или будет фигурировать в шести делах, заявляет адвокат Головань

Труба фигурирует или будет фигурировать в шести делах, заявляет адвокат Головань

15:16 05.12.2019
Труба утверждает, что не обсуждал ни с кем из Офиса президента новый закон о ГБР

Труба утверждает, что не обсуждал ни с кем из Офиса президента новый закон о ГБР

14:51 05.12.2019
Если на место и.о. директора ГБР придет человек из Генпрокуратуры, расследования против Порошенко остановятся, убежден Труба

Если на место и.о. директора ГБР придет человек из Генпрокуратуры, расследования против Порошенко остановятся, убежден Труба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада привела в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта – решение Кабмина

Зеленский считает возможным сократить до 10 тыс. га максимальную норму концентрации земли у одного владельца

Сенат США поддержал законопроект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин передал Государственное ипотечное учреждение в управление Минфина

За две недели до конца года депутаты утвердили смету Рады на 2019 год

Правительство Украины введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году

Кабмин утвердил министра здравоохранения главой Нацсовета по противодействию ВИЧ

Шефчович надеется, что предстоящие переговоры о будущем транзите российского газа через Украину станут положительным сигналом рынкам и потребителям

Рада разрешила власти и местному самоуправлению самим отстаивать свои интересы в судах

Возможные санкции против "Северного потока 2" несут в себе риски для Газпрома - Moody's

Кабмин направил 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам

Рейтинг доверия среди киевлян возглавил шоумен Притула и мэр Кличко

"Евросолидарность" предлагает перечислить "Охматдету" и фонду "Таблеточки" средства, вычтенные из зарплаты депутатов за неучастие в голосовании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА