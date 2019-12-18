Политика

13:04 18.12.2019

Возможные санкции против "Северного потока 2" несут в себе риски для Газпрома - Moody's

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Возможные санкции против "Северного потока 2" несут в себе риски для Газпрома - Moody's

Планируемое Вашингтоном введение санкций в отношении проекта "Северный поток 2" создает риски для "Газпрома", являющегося учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG, а также для европейских партнеров и подрядчиков российской компании, считают эксперты международного рейтингового агентства Moody's.

Как сообщалось, американский Сенат во вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Ранее законопроект поддержала Палата представителей США, и теперь американскому президенту Дональду Трампу предстоит либо подписать его, либо наложить на него вето.

"Мы понимаем, что законодатели фокусируются на компаниях, участвующих в прокладке газопровода. Основную часть этих работ выполняет швейцарская Allseas Group S.A., однако и итальянская Saipem получила контракты", - отмечают в Moody's.

"Степень рисков "Газпрома" будет зависеть от способности компании завершить строительство газопровода до того момента, как ее подрядчики будут вынуждены отказаться от участия в проекте", - говорится в обзоре агентства.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Рейтинг "Газпрома" по шкале Moody's находится на уровне "Baa2/стабильный".

Теги: #северный_поток_2 #газпром #moodys
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