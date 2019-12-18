Политика

12:47 18.12.2019

Кабмин направил 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам

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Кабмин направил 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам

Кабинет министров Украины направил 322,6 млн грн для выплаты заработные платы шахтерам.

"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

Как сообщалось, под Верховной Радой в среду проходит предупредительные акции протеста шахтеров.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на Минэкоэнерго уточнил, что по состоянию на 12 декабря задолженность по зарплате на угледобывающих предприятиях Украины составляет 1,072 млрд грн.

6 декабря в парламенте премьер Алексей Гончарук признал очередное накопление долгов по зарплате. "Мы делаем все от нас зависящее, чтобы она (задолженность - ИФ) накапливалась минимально, чтобы зарплата, которая может быть выплачена, выплачивалась вовремя. Мы сейчас ищем возможность рассчитать до конца года задолженность, чтобы решить этот вопрос как можно скорее", – сказал глава правительства.

Спустя неделю, 14 декабря, президент Владимир Зеленский поблагодарил Минфин за выделение 1 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности перед шахтерами после внесения Радой правок в госбюджет-2019. "Задолженность по заработной плате шахтерам погашена!", – написал глава государства в Facebook.

Одновременно в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект о выделении в госбюджете-2019 год дополнительно 0,5 млрд грн на обновление шахтного фонда, оплату расходов за потребленную электроэнергию и выплату заработной платы шахтерам. По расчетам депутатов, необходимый объем господдержки госсектора угольной отрасли на текущий год оценивается в 3,337 млрд грн, тогда как в бюджете предусмотрено только 2,63 млрд грн. Расходы планируется обеспечить за счет поступлений от уплаты спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ или из средств резервного фонда.

Госбюджет на 2020 год предусматривает госфинансирование угольной отрасли на сумму 3,5 млрд грн.

Теги: #шахтеры #гончарук #зарплата #кабмин
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