Политика

12:35 18.12.2019

Рейтинг доверия среди киевлян возглавил шоумен Притула и мэр Кличко

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Рейтинг доверия среди киевлян возглавил шоумен Притула и мэр Кличко

Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей среди киевлян возглавил шоумен Сергей Притула, в то же время 42% опрошенных довольны деятельностью мэра Киева Виталия Кличко, свидетельствуют данные опроса, проведенного, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-16 декабря.

Согласно обнародованным в среду результатам исследования, 35% киевлян доверяют Притуле (не доверяют - 39%), мэру Киева Виталию Кличко также доверяют - 35% (не доверяют - 55%), журналисту Дмитрию Гордону - 32% (не доверяют - 48%), бывшему мэру Киева Александру Омельченко доверяют - 27% (не доверяют - 45%). Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.

Так, 42% опрошенных киевлян довольны деятельностью мэра Кличко (не удовлетворены - 49%). Работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены - 53%), общественного транспорта - 43% (не довольны - 48%), образовательных учреждений столицы - 28% (не довольны - 47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева - по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно).

Согласно опросу, относительное большинство опрошенных считают успехами мэра Кличко парки и скверы (38%), качество дорог (22%), обустройство зон отдыха (21%) и мест занятия спортом (20%). В то же время приоритетными сферами развития города киевляне в первую очередь видят медицинские учреждения (59%), качество жилищно-коммунальных услуг (55%), развитие образовательных учреждений (36%), качество и доступность общественного транспорта (32%), качество дорог (31%), сбор и утилизацию мусора (27%), борьбу с коррупцией (24%), незаконными застройками (20%) и экологии (18%).

Также 68% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах Киевсовета. Лидером среди опрошенных является партия "Слуга народа", за которую отдали бы свои голоса 32,2% тех, кто определился и намерен принять в них участие.

12,4% проголосовали бы за партию "Удар" Кличко, 8,9% - за партию "Европейская солидарность", 6,9% - партию "Голос", 6,4% - партию "Батькивщина", 4,8% - партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", 4,6% - за партию ВО "Свобода". Рейтинг других политических сил - менее 4%. Около четверти опрошенных не определились с выбором.

Кроме того, 36% опрошенных киевлян считают, что дела в столице идут в правильном направлении, 38% - в неправильном, 27% - не определились с ответом.

При этом парки и скверы (70%), состояние дорог (45%) и общественный транспорт (30%) - сферы, где киевляне относительно чаще увидели улучшение за последние пять лет. В то же время, по мнению жителей столицы, значительно ухудшилась ситуация с борьбой с незаконным игорным бизнесом (38% считают, что она ухудшилась и лишь 7% улучшилась), незаконными застройками (48% и 7%), парковкой (49% и 5%) и загруженностью улиц и пробками (55% и 5%).

Аудиторией проведенного Социологической группой "Рейтинг" опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,2%.

Теги: #кличко #опрос #притула
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