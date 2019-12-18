Политика

12:29 18.12.2019

"Евросолидарность" предлагает перечислить "Охматдету" и фонду "Таблеточки" средства, вычтенные из зарплаты депутатов за неучастие в голосовании

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"Евросолидарность" предлагает перечислить "Охматдету" и фонду "Таблеточки" средства, вычтенные из зарплаты депутатов за неучастие в голосовании

Парламентская фракция "Европейская солидарность" предлагает перечислить больнице "Охматдет" (Киев) и фонду "Таблеточки" средства, которые вычислены из зарплат народных депутатов за неучастие в голосованиях, заявила сопредседатель фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко с трибуны парламента.

Как сообщает в среду пресс-служба партии "Евросолидарность", Геращенко отметила, что в начале заседания в среду депутатам предложили перечислить по 1 тыс. грн фонду "Таблеточки" ко Дню Святого Николая.

"Я хочу вам сказать, что с 2005 года я перечисляю часть зарплаты на "Охматдет". Поэтому тысяча гривень не обеспечит те потребности, которые нужны для больницы и для "Таблеточек", - отметила она.

Депутат сообщила, что "Европейская солидарность" вносит такое предложение, чтобы заработную плату 80 народных депутатов, которым не выплатят зарплату за неучастие в голосованиях, перечислить Благотворительному фонду "Таблеточки" и больницы "Охматдет".

Теги: #геращенко #евросолидарность #охматдет #таблеточки
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