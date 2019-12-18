Кабмин выделил 12,3 млн грн на создание единого центра данных в сфере нацбезопасности

Кабинет министров Украины выделил 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны.

"Создаем единый центр данных в сфере нацбезопасности. Правительство направило 12,3 млн грн на создание центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны", - написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, большой массив информации будет оперативно анализироваться и поступать в аппарат СНБО под надежной киберзащитой, что значительно снизит риски утечек информации.