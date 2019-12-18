Политика

11:48 18.12.2019

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта – решение Кабмина

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С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта – решение Кабмина

Кабинет министров Украины ввел с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией на основании заграничного паспорта.

"С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжающих из Украины на территорию РФ", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, а для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

"При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - добавил премьер.

Теги: #рф #граница #кабмин
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