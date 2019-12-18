Политика

10:54 18.12.2019

Зеленский считает возможным сократить до 10 тыс. га максимальную норму концентрации земли у одного владельца

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Зеленский считает возможным сократить до 10 тыс. га максимальную норму концентрации земли у одного владельца

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным сократить максимальную норму концентрации земли у одного владельца до 10 тыс. га.

"Давайте до 10 тыс. га рассматривать на комитете (Верховной Рады - ИФ), а концентрацию в размере до 50 тыс. га, потом (рассматривали – ИФ) до 20 тыс. га уберем (из законопроекта о рынке земли - ИФ)", - сказал глава государства во время посещения села Красная Слободка в Киевской области в среду.

- Он также сказал, что работу аграрного комитета Верховной Рады необходимо "разблокировать" и рассмотреть законопроекты в поддержку мелкого фермерства до конца года.

Как сообщалось, 10 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что дискуссии по вопросу предельной концентрации земли сельскохозяйственного назначения в одних руках сейчас ведутся вокруг 50 тыс. га, что в четыре раза ниже цифры, заложенной в законопроекте №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в первом чтении.

Теги: #зеленский #земельная_реформа
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