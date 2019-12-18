Политика

09:35 18.12.2019

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Сенат Соединенных Штатов одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", сообщили во вторник американские СМИ.

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток 2".

Ранее в декабре законопроект поддержала Палата представителей США.

Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этого документ, чтобы он вступил в силу. Он уже заявлял, что намеревается это сделать.

Ранее проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован Комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Теги: #рф #северный_поток_2 #санкции #сенат_сша #сша
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