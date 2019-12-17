Медведчук: У Зеленского и его команды отсутствует политическая воля на мир в Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционна платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Украина будет вносить изменения в законодательство относительно имплементации "формулы Штайнмайера", заявил, что подобные высказывания лишь подтверждают отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского политической воли на мирное урегулирование в Украине.

"...Сейчас он (Пристайко - ИФ) говорит, они готовы внедрять и имплементировать "формулу Штайнмайера". Так почему же вы не рассматривали законопроект, который отвечал тому, что Украина присоединилась к "формуле Штайнмайера" еще 1 октября, и тому, что уже было решено (после подачи нашего законопроекта) на парижском саммите 9 декабря? Сейчас он об этом говорит, но, я думаю, это очередная оговорка, это очередная попытка превратить это все в фарс, без желания и без наличия политической воли на установление мира. Отсутствует политическая воля на мир и у господина Пристайко, и у всей команды, и у президента Украины Зеленского. Более того, то, что было подано господином Зеленским по его инициативе ‒ изменения в Конституцию, означает только одно: это свидетельство того, что у него нет политической воли на мирное урегулирование. Потому что в этом законопроекте, который называется "в рамках децентрализации", абсолютно нет ничего, что сказано в Минских соглашениях. А значит, и в этом контексте власть не собирается идти по пути мирного урегулирования", ‒ цитирует во вторник Медведчука пресс-служба ОПЗЖ.