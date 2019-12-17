Политика

18:33 17.12.2019

Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

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Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

Одним из вариантов реинтеграции в общество людей, прошедших АТО, может быть привлечение их в силы территориальной обороны, допускает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которым надо работать, коммуницировать", - сказал Баканов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы украинской спецслужбы, эти люди должны стать "кадровым резервом для изменений страны".

"Они имеют свое ценностное видение того, что происходит в Украине. Они должны быть активно задействованы в жизни общества. Мне кажется, что те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну. Или как минимум такая вероятность намного ниже", - отметил Баканов.

В этом контексте глава СБУ сообщил: "Сегодня обсуждаются и нарабатываются всевозможные варианты законопроектов, которые бы позволили этих людей интегрировать, возможно, и в силы территориальной обороны".

Также Баканов подчеркнул, что люди, прошедшие боевые действия, должны получать всяческую поддержку, в том числе психологическую. "Безусловно, они должны быть интегрированы снова в общество. Мировая практика говорит о том, что психологическая травма у таких людей однозначно есть", - сказал глава СБУ.

В целом, по мнению руководителя украинской спецслужбы, этот вопрос требует глубокого обсуждения и ресурсов, а к поиску верных решений должны подключиться министерства, ведомства, эксперты и общественность.


Полный текст интервью с главой СБУ будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #баканов #сбу
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