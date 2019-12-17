Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

В Эстонии не видят причин для смягчения санкций в отношении РФ, заявила во вторник президент страны Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в Риге на встрече глав государств Балтии.

"Эстония не видит оснований для смягчения санкций в отношении России до выполнения минских соглашений", - сказала Кальюлайд, слова которой приводит пресс-служба президента.

На встрече президенты Эстонии Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс (Egils Levits) и Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda) обсудили сотрудничество в области дигитализации и чистой энергетики, совместные интеграционные проекты, региональную безопасность, а также предстоящий в июне в Таллине саммит "Инициатива трех морей".

Кальюлайд также посетила в военном городке в Адажи штаб Северной дивизии НАТО и встретилась с проходящим там службу эстонским контингентом.

"С военной точки зрения государства Балтии как для союзников, так и для врага являются единым пространством, поэтому жизненно необходимо тесное сотрудничество Эстонии, Латвии и Литвы. Штаб управления Северной дивизией является хорошим примером, как мы можем взаимодействовать в обеспечении своей безопасности", - считает президент.

Штаб управления Северной дивизией был создан в прошлом году при сотрудничестве с Данией. Его главной задачей является командование военными операциями в Латвии и Эстонии в кризисное и военное время.