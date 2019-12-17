Политика

17:58 17.12.2019

Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

1 мин читать
Оснований для смягчения антироссийских санкций нет, считает президент Эстонии

В Эстонии не видят причин для смягчения санкций в отношении РФ, заявила во вторник президент страны Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в Риге на встрече глав государств Балтии.

"Эстония не видит оснований для смягчения санкций в отношении России до выполнения минских соглашений", - сказала Кальюлайд, слова которой приводит пресс-служба президента.

На встрече президенты Эстонии Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс (Egils Levits) и Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nauseda) обсудили сотрудничество в области дигитализации и чистой энергетики, совместные интеграционные проекты, региональную безопасность, а также предстоящий в июне в Таллине саммит "Инициатива трех морей".

Кальюлайд также посетила в военном городке в Адажи штаб Северной дивизии НАТО и встретилась с проходящим там службу эстонским контингентом.

"С военной точки зрения государства Балтии как для союзников, так и для врага являются единым пространством, поэтому жизненно необходимо тесное сотрудничество Эстонии, Латвии и Литвы. Штаб управления Северной дивизией является хорошим примером, как мы можем взаимодействовать в обеспечении своей безопасности", - считает президент.

Штаб управления Северной дивизией был создан в прошлом году при сотрудничестве с Данией. Его главной задачей является командование военными операциями в Латвии и Эстонии в кризисное и военное время.

Теги: #рф #кальюлайд #санкции #эстония
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:14 17.12.2019
Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

16:14 17.12.2019
Глава СБУ: в вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ

Глава СБУ: в вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ

14:41 17.12.2019
В организации покушения на киевского депутата, при исполнении которого погиб его 3-летний сын, подозревается 25-летний уроженец РФ – прокуратура

В организации покушения на киевского депутата, при исполнении которого погиб его 3-летний сын, подозревается 25-летний уроженец РФ – прокуратура

13:14 17.12.2019
Встреча ЕС-РФ-Украина по газу состоится в Берлине

Встреча ЕС-РФ-Украина по газу состоится в Берлине

11:41 17.12.2019
Встреча по газу ЕС-РФ-Украина на уровне министров ожидается 19 декабря

Встреча по газу ЕС-РФ-Украина на уровне министров ожидается 19 декабря

11:16 17.12.2019
Правительство Украины предложит ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ

Правительство Украины предложит ввести санкции к предприятиям на оккупированных территориях, сотрудничающим с ОПК РФ

10:16 17.12.2019
CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

CNN сообщил о беспорядочных маневрах российского разведкорабля

03:24 17.12.2019
Госдепартамент США предупредил о санкциях в отношении поставщиков Ирану материалов для металлургической промышленности

Госдепартамент США предупредил о санкциях в отношении поставщиков Ирану материалов для металлургической промышленности

20:20 16.12.2019
Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

Вооруженная агрессия РФ против Украины унесла 14 тыс жизней и заставила сменить место жительства 1,5 млн человек – заявление МИД Украины

19:05 16.12.2019
Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

Съемочной группе российского телеканала "Звезда" въезд в Украину запретили на три года, они уже покинули страну - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

Глава СБУ: пранкер "Джокер" – это наше отражение в зеркале

Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

Законопроект об уголовной ответственности за фейки требует проработки и масштабной дискуссии – глава СБУ

Глава СБУ: в вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Воины АТО могут быть задействованы в силах теробороны, допускает глава СБУ

В "Евросолидарности" заявляют, что решение о привлечении нардепов к уголовной ответственности должен принимать Верховный суд

Мы не можем говорить об амнистии в случае совершения военных преступлений, преступлений против человечности - Кориневич

Глава СБУ: пранкер "Джокер" – это наше отражение в зеркале

Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

Законопроект об уголовной ответственности за фейки требует проработки и масштабной дискуссии – глава СБУ

Марчук считает необходимым изменить политику по информированию общества о деятельности президента и его команды

СБУ сосредоточится на контрразведке, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Бюро финрасследований - Баканов

Руководство системой теробороны должно быть в сфере компетенции президента

Под Радой возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА