Глава СБУ: в вопросе обмена незаконно удерживаемыми лицами рационально реанимировать площадку Украина-РФ

Обмен незаконно удерживаемыми лицами следует проводить параллельными процессами, не меняя сути "всех на всех", считает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава СБУ рассказал, что в настоящее время сложно завершить процесс идентификации списка украинской стороны из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где содержатся эти люди. "Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации", - сказал он.

Баканов отметил: "По нашему мнению, обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено на "Норманди".

Он пояснил, что Украина должна обмениваться, в том числе и гражданами Российской Федерации, которые находятся на территории Украины, но их запрашивает ОРДЛО.

"Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене – Украина и Российская Федерация", - подчеркнул глава украинской спецслужбы.



Полный текст интервью с главой СБУ будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.