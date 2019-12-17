Законопроект об уголовной ответственности за фейки требует проработки и масштабной дискуссии – глава СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что законопроект об уголовной ответственности за фейковую информацию можно принимать только после всестороннего обсуждения, чтобы не перейти грань, нарушив права и свободы граждан.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Баканов рассказал, что к СБУ не обращались за помощью в подготовке этого законопроекта.

"Если говорить о том, нужен ли такой закон, то, мне кажется, его стоит рассматривать как раз с учетом возможных информационных угроз. Думаю, что и мир будет двигаться в этом направлении", - сказал руководитель украинской спецслужбы.

С другой стороны, по убеждению главы СБУ, "надо работать с текстом, чтобы понять, не ущемляет ли это права и свободы граждан, где будет эта тонкая грань".

"Мы же понимаем, что даже у слова "да" есть как минимум 15 смысловых оттенков, которые будут зависеть от контекста. Поэтому вопрос требует проработки, вовлечения в дискуссию общества. И только после всеобъемлющего обсуждения такой закон можно принимать", - подытожил Баканов.



Полный текст интервью с главой СБУ будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.