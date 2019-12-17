Политика

16:14 17.12.2019

Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

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Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

Правительство РФ дополнило список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, девятью гражданами Украины.

Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в списке появилось девять новых фамилий украинских граждан, ряд которых являются региональными политиками.

Тем же постановлением из списка были исключены представитель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе и гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Теги: #рф #медведев #санкции
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