Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц

Правительство РФ дополнило список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, девятью гражданами Украины.

Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в списке появилось девять новых фамилий украинских граждан, ряд которых являются региональными политиками.

Тем же постановлением из списка были исключены представитель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе и гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.