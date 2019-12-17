Несколько граждан Украины внесены в российский санкционный список физлиц
Правительство РФ дополнило список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, девятью гражданами Украины.
Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в списке появилось девять новых фамилий украинских граждан, ряд которых являются региональными политиками.
Тем же постановлением из списка были исключены представитель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе и гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф.