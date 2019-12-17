Марчук считает необходимым изменить политику по информированию общества о деятельности президента и его команды

Премьер-министр Украины (1995-1996 гг.), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях в 2018-2019 гг. Евгений Марчук заявил, что украинская власть должна радикально поменять свою информационную политику.

"Я думаю, что радикально надо поменять информационную политику по информированию общества о деятельности президента и всей его команды. И не только во внешней политике. То, что сегодня происходит возле Верховной Рады... драки и т.д. в связи с рассмотрением вопроса о земле ... в 90% (могу детально потом доказать) связано также с плохой информационной политикой нынешней команды", - сказал он во время одиннадцатого заседания Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" на тему: "Политика безопасной реинтеграции 2019-2020: предварительные итоги и перспективы" в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что считает положительным моментом проведение саммита в "нормандском формате".

"И хорошо, что новая, молодая, неопытная в таких видах деятельности власть приложила немало усилий для того, чтобы этот саммит состоялся", - добавил Марченко.

Однако, по его мнению, действия украинской оппозиции перед саммитом в Париже были гиперболизированы.

"Мне кажется, не кажется, а это точно: действия оппозиции были гиперболизированы и практически способствовали ослаблению позиции президента на переговорах. Россия, в том числе российские медиа, я это все видел, использовала эту позицию "на полную катушку", - отметил экс-премьер.

Относительно возможности модификации Минских соглашений Марчук сказал, что это возможно, но обратил внимание на необходимость сначала максимально использовать все пункты существующих документов.

"Говоря о возможности изменения или модернизации Минских договоренностей. Может быть, действительно. Но я сначала максимально использовал бы еще до следующего нормандского саммита то, что есть сегодня в Минских договоренностях, что не использовано было в публичной сфере, в том числе на последнем нормандском саммите", - пояснил Марчук.

По его мнению, речь идет о, как минимум, четырех пунктах Минских соглашений.

В качестве примера он назвал пункт протокола Минских договоренностей от 5 сентября 2014 года, который предусматривал создание ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролированной Украиной части украинско-российской границы путем мониторинга и верификации всего, что там происходит.