Политика

13:55 17.12.2019

Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета

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Разумков досрочно закрыл утреннее заседание Рады и объявил о внеочередном заседании аграрного комитета

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее пленарное заседание парламента во вторник и анонсировал проведение внеочередного заседания аграрного комитета.

"Прошу председателя и членов комитета собраться… На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег… Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно – на полчаса раньше", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на внеочередном заседании аграрного комитета будут рассмотрены организационные вопросы.

Спикер напомнил, что вечернее пленарное заседание начнется в 16.00.

Как сообщалось, фракция "Батькивщина" после перерыва во время утреннего пленарного заседания заблокировала президиум в зале Верховной Рады.

Теги: #верховная_рада #разумков
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