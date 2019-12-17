Политика

13:49 17.12.2019

КС признал конституционным законопроект об уменьшении состава Рады - источник

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КС признал конституционным законопроект об уменьшении состава Рады - источник

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в КС.

"Законопроект признан таким, что соответствует Конституции, но с предостережениями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предостережения касаются того, что при внесении изменений должна быть соблюдена системность всех положений, то есть, изменений потребуют еще ряд статей, где речь идет о численности депутатов, к примеру, их праве на конституционное представление.

Как сообщалось, на заседании в понедельник КС в закрытой части планарного заседания рассмотрел дело по конституционному обращению Верховной Рады о соответствии законопроекта о внесении изменений в ст. 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы) требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Теги: #верховная_рада #кс
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