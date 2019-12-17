Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум Рады

Фракция "Батькивщина" после перерыва заблокировала президиум в зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", утреннее пленарное заседание после перерыва не смогло продолжиться.

Члены фракции "Батькивщина" стоят у стола президиума. В то же время пока никаких заявлений не было озвучено.

В настоящее время первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук разговаривает с членами фракции, а спикер парламента Дмитрий Разумков общается с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и вице-спикером парламента Еленой Кондартюк.