Политика

13:26 17.12.2019

Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум Рады

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Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум Рады

Фракция "Батькивщина" после перерыва заблокировала президиум в зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", утреннее пленарное заседание после перерыва не смогло продолжиться.

Члены фракции "Батькивщина" стоят у стола президиума. В то же время пока никаких заявлений не было озвучено.

В настоящее время первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук разговаривает с членами фракции, а спикер парламента Дмитрий Разумков общается с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и вице-спикером парламента Еленой Кондартюк.

Теги: #батькивщина #верховна_рада
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