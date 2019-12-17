Политика

11:56 17.12.2019

Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга - Зеленский

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Украина и Азербайджан поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга - Зеленский

Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Баку.

"Важная тема сегодняшней беседы - это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего, речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы международных организаций", - сказал он во время совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Теги: #зеленский #украина #азербайджан
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