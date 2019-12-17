Украина и Азербайджан договорились организовать линию межгосударственной правительственной связи и сотрудничать в сфере урегулирования ведения бизнеса

Ряд двусторонних документов о сотрудничестве между украинскими и азербайджанскими городами и ведомствами подписаны в Баку в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщается на официальном сайте главы украинского государства во вторник.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и посол Азербайджана в Украине Азер Худиев подписали Протокол о намерениях между городами Одесса (Украина) и Гяднжа (Азербайджан).

Каневский и Худиев также подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Трускавец (Украина) и Губа (Азербайджан).

Соглашение о сотрудничестве в сфере регулирования условий ведения бизнеса между Государственной регуляторной службой Украины и Министерством экономики Азербайджана подписали министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров.

Кроме того, Пристайко и Мамедъяров подписали Соглашение между администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Специальной службой государственной охраны Азербайджана об организации линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку.