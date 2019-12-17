Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, будет изучена возможность для его расширения - Зеленский

Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заверил президент страны Владимир Зеленский во время официального визита в Азербайджан.

"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - отмечается в Тelegram-канале Зеленского.

Президент Украины отметил, что следует использовать уникальный транзитный потенциал стран и развивать инфраструктуру для этого.