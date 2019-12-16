Политика

20:55 16.12.2019

Вице-премьер Украины согласовал с замгоссекретаря США действия после саммита в "нормандском формате" – Госдеп

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Вице-премьер Украины согласовал с замгоссекретаря США действия после саммита в "нормандском формате" – Госдеп

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провел встречу с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, в ходе которой стороны согласовали последующие действия после встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

"Заместитель госсекретаря Хейл встретился 13 декабря с вице-премьер-министром Украины Кулебой, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также обсудили следующие шаги после Нормандии и важность дальнейшего прогресса в реформах", - написала пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус в своем микроблоге в соцсети Twitter.

"США поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и усилия президента Зеленского по проведению реформ", - сообщается в Twitter Совета национальной безопасности США по итогам встречи.

Как сообщалось, 11-13 декабря Кулеба находится с визитом в Вашингтоне.

Теги: #вицепремьер #сша #норманди
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