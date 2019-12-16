Политика

18:14 16.12.2019

Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

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Вадим Столар возглавил киевскую организацию ОПЗЖ

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) на съезде 16 декабря избрала главой киевской организации народного депутата Вадима Столара, сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша задача – донести основные партийные ценности, "сшить" страну, вернуть мир и единство, противостоять политике тарифного и социального геноцида. Для этого недостаточно раздать несколько агитационных буклетов и газет перед выборами. Поэтому сегодня я обращаюсь к нашим городским партийцам: я не хочу, чтобы вы просидели в офисах до дня выборов, которые для нас так важны. Мы должны выходить на улицы и начинать реальную идеологическую работу в каждом дворе нашего города", - заявил Столар во время выступления на съезде.

Отмечается, что столичная партийная организация запланировала запуск ряда проектов, направленных на помощь пенсионерам, молодежи, молодым семьям и детям, а также переселенцам.

Теги: #киев #опзж #столар
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