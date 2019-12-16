Политика

16:17 16.12.2019

Киев заявил о недопустимости привлечения "Л/ДНР" к переговорам в "Нормандском формате"

1 мин читать
Киев заявил о недопустимости привлечения "Л/ДНР" к переговорам в "Нормандском формате"

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки каких-либо контактов иностранных политиков с представителями "Л/ДНР" и считают подобные действия такими, которые направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета Украины.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т.н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и - направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.

"Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявила, что боевики должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Он поучаствовал во встрече в столице Беларуси Минске с представителями ОРДЛО.

Теги: #нормандский_формат #ордло #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 16.12.2019
МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

МИД Украины призывает власти Испании отреагировать на оскорбления в адрес футболиста Романа Зозули

19:00 15.12.2019
Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в воскресенье

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиков на Донбассе в воскресенье

14:51 15.12.2019
Украинская сторона в Париже хотела отредактировать согласованный заранее документ нормандского саммита – Песков

Украинская сторона в Париже хотела отредактировать согласованный заранее документ нормандского саммита – Песков

13:27 14.12.2019
Боевики с начала субботы не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Боевики с начала субботы не открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

11:58 14.12.2019
Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК

Боевики не пускают СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО - украинская сторона СЦКК

09:42 14.12.2019
МККК направил в ОРДЛО один грузовик с гуманитарной помощью

МККК направил в ОРДЛО один грузовик с гуманитарной помощью

18:14 13.12.2019
Штаб ООС: РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня

Штаб ООС: РФ систематически игнорирует взятые на себя на "нормандском" саммите обязательства по прекращению огня

17:07 13.12.2019
Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

11:52 13.12.2019
В случае изменения позиции Киева по Минским соглашениям участникам Парижского саммита предстоит долго анализировать этот вопрос – Песков

В случае изменения позиции Киева по Минским соглашениям участникам Парижского саммита предстоит долго анализировать этот вопрос – Песков

12:52 12.12.2019
Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроект о децентрализации Зеленского станет основой для особого статуса Донбасса – Сыроид

Филатов о предложенных Зеленским изменениях в Конституцию: если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик

Марина Порошенко заявляет о прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда из-за давления Офиса президента

Геращенко заявила, что изменения Зеленского в Конституцию уничтожат европейскую децентрализацию

В "Слуге народа" просят правоохранителей "более тщательно расследовать" регулярные нападения на их нардепов

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о децентрализации Зеленского станет основой для особого статуса Донбасса – Сыроид

Филатов о предложенных Зеленским изменениях в Конституцию: если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик

Марина Порошенко заявляет о прекращении полномочий главы Украинского культурного фонда из-за давления Офиса президента

Геращенко заявила, что изменения Зеленского в Конституцию уничтожат европейскую децентрализацию

В "Слуге народа" просят правоохранителей "более тщательно расследовать" регулярные нападения на их нардепов

Разумков призвал правоохранителей дать оценку потасовке "свободовцев" с нардепом от "Слуги народа" Богданцем

Депутаты рассматривают до проведения референдума запрет покупки с/х земель иностранцами, что затронет крупнейшие агрохолдинги

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти

Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА