Филатов о предложенных Зеленским изменениях в Конституцию: если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик

Мэр Днепра Борис Филатов назвал "адом" внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

"Если это децентрализация, то я тогда - китайский лётчик. Чтобы было понятно, после таких изменений в Конституцию можно простым парламентским большинством присоединить к Днепру, например посёлок Горького из одной улицы, и объявить новые выборы в "новой территориальной громаде".(...) А можно без изменений в Конституцию объединить Харьковскую и Львовскую области, только потому что в первой в облсовет попали много депутатов из "За жизнь", а во второй - из "Голоса". Или присоединить к Запорожью Луну. Просто потому, что хочется. Ад", - написал Филатов на странице в Фейсбуке в понедельник.

Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект №2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.