Геращенко заявила, что изменения Зеленского в Конституцию уничтожат европейскую децентрализацию

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти", поданный на рассмотрение парламента президентом Украины Владимиром Зеленский, уничтожат европейскую модель самоуправления в стране.

"Внесённые изменения в Конституцию, которые только сегодня были опубликованы на сайте Верховной Рады, на самом деле свидетельствуют о том, что отменяется европейская модель децентрализации, как сказал коллега из "Слуги народа", даже у Киева статус забирают", - заявила Геращенко на согласительном совете парламента в понедельник.

Депутат добавила, что глава государства через назначаемого им перфекта сможет отменять полномочия мэров и рад, отменять и распускать общины. Также, как утверждает Геращенко, через того же префекта президент получит право назначать государственных уполномоченных, роль которых и полномочия неясны.

"Предыдущая власть, которую вы так любите критиковать, вносила изменения в Конституцию после заседания Конституционного совета, в который входили не только эксперты-конституционалисты, но и представители всех политических партий, в том числе и оппозиции. Сегодня же все это рождается в недрах ОП, абсолютно не читается с экспертами, нет никакого Конституционного совета. Даже правящая партия узнала об этих изменениях и увидела их текст сегодня утром, хотя на сайте информация о его регистрации появилась несколько дней назад», - добавила депутат от "Евросолидарности".

Она назвала инициативу Зеленского попыткой вернуть Советский Союз и уничтожением европейской децентрализации.

Как сообщалось, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.