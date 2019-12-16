Политика

11:59 16.12.2019

В "Слуге народа" просят правоохранителей "более тщательно расследовать" регулярные нападения на их нардепов

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В "Слуге народа" просят правоохранителей "более тщательно расследовать" регулярные нападения на их нардепов

Политическая сила "Слуга народа" намерены обратиться к правоохранительным органам с просьбой тщательно расследовать нападения на народных депутатов одноименной фракции, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться к правоохранительным органам с просьбой более тщательно эти все случаи расследовать и, возможно, есть какая-то связь между всеми этими нападениями – и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он также отметил, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов относительно земельной реформы".

"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли… Понятно, что цель этой кампании – запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем", - сказал Корниенко.

Теги: #корниенко #слуга_народа #нападения
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