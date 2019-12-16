Политика

11:32 16.12.2019

Разумков призвал правоохранителей дать оценку потасовке "свободовцев" с нардепом от "Слуги народа" Богданцем

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Разумков призвал правоохранителей дать оценку потасовке "свободовцев" с нардепом от "Слуги народа" Богданцем

 Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к правоохранительным органам с призывом дать правовую оценку действиям членам партии ВО "Свобода" Игорю Мирошниченко и Эдуарду Леонову, у которых возник конфликт с депутатом Андреем Богданцем ("Слуга народа") во время парламентских слушаний по вопросу создания рынка сельскохозяйственных земель.

"Достаточно позорные проявления поведения во время комитета по аграрной политике, я говорю о нападении на народного депутата бывшими народными депутатами. Надеюсь, что правоохранительные органы дали уже свою оценку и доведут дело до конца", - заявил Разумков на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Глава Верховной Рады добавил, что расследование должно вестись правоохранителям вне зависимости от статуса потерпевшего.

Как сообщалось, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от "слуги народа" Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

После стало известно, что Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады. Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #комитет #разумков #земля #драка
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