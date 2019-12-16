Депутаты рассматривают до проведения референдума запрет покупки с/х земель иностранцами, что затронет крупнейшие агрохолдинги

Депутаты ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" планируют уменьшить концентрацию с/х земли в одних руках с 200 тыс. га до 5-50 тыс. га и до проведения референдума ввести запрет на ее покупку иностранцами, под который попадают крупнейшие агрохолдинги, сообщил советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.

"Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в каком формате. Под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров украинцев, имеют иностранных акционеров. Этот запрет будет действовать до референдума", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам советника, концентрацию земли с 200 тыс. га в одних руках существенно уменьшат. Рассматриваются варианты от 5 до 50 тыс. га.

"Последняя цифра пока имеет больше шансов на поддержку. Но окончательное решение еще не принято", - отметил Мушак.

Он указал, что планируется ограничить перепродажу земли в первые годы после открытия рынка дополнительными налогами, что должно исключить спекулятивные операции.

"Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемые снижения учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд грн на 4 квартал 2020 года хватит с голову. Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки", - заметил советник.

Кроме того, Мушак считает, что законопроект по земле должен быть выставлен на голосование на этой недели.

"Учитывая ночное нападение на депутата СН (фракции "Слуга народа") на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой другой реформы, которая меняет существующее положение вещей", - сказал он.